Controlli in Borgo Stazione: tra mancati scontrini e droga

Nella scorsa settimana la Polizia di Stato di Udine, nell’ambito dei servizi “Alto Impatto”, ha intensificato i controlli nelle aree urbane, nei parchi e nelle zone adiacenti la stazione a Cividale del Friuli il 12 gennaio, il 13 a Udine e nella giornata successiva a Tolmezzo.



Sono stati predisposti servizi di prevenzione e controllo straordinario del territorio che hanno visto l’impiego congiunto del personale della Questura, dei Commissariati di Cividale e Tolmezzo, della Polizia Ferroviaria, persona del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Arma dei Carabinieri, e da personale e unità cinofile della Guardia di Finanza e delle diverse Polizie Locali interessate.

Il bilancio dei controlli.

Nel corso dei servizi citati sono controllate circa 417 persone, 148 veicoli, e 8 esercizi pubblici. In particolare a Udine nel corso dei controlli in zona “Borgo Stazione”, un esercizio commerciale veniva sanzionato per mancata emissione di scontrini fiscali ai clienti. Inoltre, 6 cittadini venivano segnalati ai sensi dell’Art. 75 Dpr 309/90 poiché trovati in possesso di 4,1 grammi hashish, 0,8 grammi di Ketamina e 12 pastiglie di Bupropione. Rimane costante l’impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della legalità e la tutela dei cittadini in tutta la provincia.