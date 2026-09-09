Schianto sulla Pontebbana: morto un motociclista di 28 anni

Tragico incidente nella tarda serata di martedì 8 settembre lungo la statale 13 Pontebbana, nel territorio di Cordignano: poco dopo le 23, un motociclista di 28 anni ha perso la vita in seguito a un violento tamponamento.

La vittima è Boulaksout Hamza, originario del Marocco e residente a Sacile. Il giovane era in sella a una moto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vittorio Veneto, si è scontrato con un furgone.

Accertamenti sulla dinamica

Secondo una prima ricostruzione pare che durante il rientro dalla manovra di sorpasso, il motociclista abbia tamponato il veicolo che lo precedeva e procedeva nella stessa direzione. Alla guida dell’autocarro si trovava un uomo di 62 anni, residente nel Genovese.

L’urto è stato molto violento. Il 28enne è stato sbalzato dalla moto e, nonostante l’intervento dei soccorsi, è morto sul colpo. Il conducente dell’altro veicolo è rimasto illeso. I carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e chiarire tutte le fasi dell’incidente avvenuto lungo la Pontebbana.