L’incidente poco prima della 5 a Bressa di Campoformido.

Violento incidente questa mattina a Bressa di Campoformido dove,poco prima delle 5, due autovetture si sono scontrate frontalmente: coinvolte una Maserati e una Fiat Punto.

A prestare i primi soccorsi è stata una squadra dei Vigili del Fuoco di Udine, accorsa tempestivamente sul luogo dell’incidente. Uno dei due conducenti, il giovane a bordo della Fiat, è rimasto incastrato all’interno del proprio veicolo, impossibilitato a uscire autonomamente a causa delle deformazioni alla carrozzeria.

I pompieri hanno dovuto ricorrere all’uso di cesoie e divaricatori idraulici per liberare l’uomo dall’abitacolo. Una volta estratto, il ferito è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario, giunto sul posto con un’ambulanza, e successivamente trasportato all’ospedale.

Terminata l’operazione di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti per evitare ulteriori pericoli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri.