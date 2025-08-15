Incidente intorno alle 4 sull’autostrada A23: van ribaltato all’interno della galleria Zanier

Incidente questa mattina, poco prima delle 4, sull’autostrada A23 Palmanova-Tarvisio, in direzione sud, tra le uscite di Pontebba e Carnia. Un van, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata all’interno della galleria Zanier, terminando la propria corsa capovolta sul tetto. Fortunatamente, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro.

A bordo del veicolo si trovavano otto persone, tra cui cinque bambini e tre adulti. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Tarvisio, che hanno estratto i passeggeri dal veicolo ribaltato. Tutti gli occupanti sono stati sottoposti a una prima valutazione sanitaria da parte del personale del 118 giunto sul luogo dell’incidente.

Una delle donne presenti a bordo è stata trasportata in ospedale per accertamenti, mentre gli altri sette passeggeri non hanno riportato ferite gravi e sono stati assistiti sul posto. Concluso il soccorso alle persone, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’intera area della galleria, per consentire la successiva rimozione del mezzo e il ripristino della normale viabilità.