Frontale tra auto e scooter a Codroipo, grave un 53enne

L’incidente a San Martino di Codroipo: lo scooterista è stato trasportato in ospedale con l’elicottero.

Violento incidente questo pomeriggio a San Martino di Codroipo. E’ successo intorno alle 19 di oggi in via Erminia, di fronte alla trattoria “Da Vanda”, dove uno scooter e un’auto sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale.

Un’impatto violento che ha sbalzato a terra l’uomo in sella allo scooter, un 53enne di Camino al Tagliamento, facendolo cadere rovinosamente a terra Sul posto sono intervenuti i sanitari del SORES (Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria), che dopo avergli prestato le prime cure, hanno deciso di trasportarlo d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso: le sue condizioni sono gravi. Illeso invece il conducente dell’automobile.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche le squadre dei Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento e Codroipo che hanno coadiuvato i soccorsi e si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi e della zona.