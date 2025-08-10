Incendio a Trieste, fiamme in un appartamento all’ultimo piano

L’incendio nella prima serata di ieri a Trieste.

Incendio ieri intorno alle 19 e 10 in un appartamento posto all’ultimo piano di uno stabile di 5 piani fuori terra di via Crispi a Trieste. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Trieste con 2 squadre (una della sede centrale e una del distaccamento di Opicina), autoscala autobotte capo turno e funzionario di guardia della sede centrale.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, si sono sincerati che nell’alloggio in fiamme non vi fossero persone poi, mentre una parte dei soccorritori provvedeva allo spegnimento delle fiamme, altri Vigili del fuoco hanno verificato che tutte le persone presenti al momento dell’incendio nello stabile, fossero uscite dai loro alloggi.

Il lavoro dei Vigili del fuoco è valso ad evitare che l’incendio si propagasse dalla camera da letto al resto dell’alloggio e agli altri appartamenti o al tetto dello stabile. Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza dell’alloggio andato a fuoco e di tutto lo stabile procedendo anche alla verifica strumentale per scongiurare la presenza di gas residui della combustione. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri e personale sanitario. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.