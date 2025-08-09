Tragedia in mare a Lignano: muore dopo essere caduto dalla barca

Tragedia questo pomeriggio a Lignano dove un turista austiaco di circa 50 anni è morto dopo essere caduto da una barca. E’ accaduto intorno alle 16 in un canale della zona della Marinetta.

L’uomo è stato recuperato dai bagnini di Lignano Sabbiadoro, che lo hanno trasportato a riva, nei pressi del faro rosso, e hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione. Poco dopo, sul posto è arrivato anche l’elisoccorso. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime: nonostante la tempestività dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.