Cade dal camion, ferito un autotrasportatore di 61 anni

L’uomo è caduto dal pianale del camion: trasportato all’ospedale di Latisana.

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di martedì 3 febbraio a Rivarotta di Rivignano Teor. Un autotrasportatore di 61 anni, residente in provincia di Gorizia, è rimasto ferito mentre stava caricando materiale su un rimorchio all’esterno della Thermokey.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava sul pianale del mezzo quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio cadendo a terra. L’impatto gli ha provocato traumi alla schiena e alla testa. L’allarme è scattato attorno alle 15 e sul posto, in via dell’Industria, sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai Carabinieri di Rivignano per i rilievi di rito.



Dopo le prime cure, il 61enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Latisana. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.