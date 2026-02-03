Gianmarco Tamberi fa volare Udinjump: il salto in alto torna protagonista a Udine

La presentazione di Udinjump.

Si è tenuta nella mattinata di martedì 3 febbraio a Palazzo D’Aronco la presentazione dell’ottava edizione di UdinJump Development, il meeting udinese di salto in alto ideato da Alessandro Talotti, ormai riconosciuto a livello internazionale e inserito nel circuito World Athletics Indoor Tour Bronze.

Ospite d’onore del PalaBernes di Paderno sarà il campione olimpico e del mondo Giammarco Tamberi, che in conferenza stampa ha ricordato Alessandro Talotti ed elogiato UdinJump come evento dedicato al salto in alto unico in Italia, grande palcoscenico per una specialità in crescita negli ultimi anni.

Tanti i nomi di rilievo internazionale che salteranno davanti agli occhi dell’iridato a Tokyo 2021 e Budapest 2023. Un roster, quello presentato questa mattina, che presenta grandi altisti del panorama contemporaneo, da Lilianna Batori, campionessa europea u20, alle statunitensi Charity Hufnagel – campionessa Usa 2024 – e Saana Barnes – campionessa Nord e Centro America, dalla già campionessa italiana Idea Pieroni, al primatista della scorsa edizione di UdinJump Tihomir Ivanov, dall’argento europeo in carica, l’ucraino Vladyslav Lavskyy, al campione europeo under 20 del 2023 Melwin Lycke Holm, e molti altri ancora.

La presentazione.

Alla presentazione hanno partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il Vicesindaco Alessandro Venanzi e l’assessora allo sport Chiara Dazzan.

“Siamo davvero entusiasti di poter ospitare un evento che si è trasformato negli anni in un appuntamento imprescindibile dell’atletica mondiale. Alessandro Talotti, al quale ero legato da un sentimento d’amicizia, è stato non solo un grande campione, ma anche una persona di straordinaria creatività e visione”, sono state le parole del vicesindaco Alessandro Venanzi. “Ciò che ha lasciato a Udine, un evento come UdinJump, destinato a crescere ancora, è un regalo a tutta la città e a tutti i friulani appassionati di sport. E di questo noi lo continuiamo a ringraziare, perché queste grandi manifestazioni sportive rappresentano non solo unicum sul calendario sportivo italiano, ma anche straordinarie occasioni di visibilità internazionale per la nostra città. Le gare di quest’anno vedranno come di consueto la presenza di grandi protagonisti dell’atletica internazionale, con Gianmarco Tamberi ospite d’onore e tante stelle dell’atletica di domani. Ancora una volta Udine è palcoscenico di uno spettacolo sportivo di altissimo livello”, le parole del vicesindaco Venanzi.

“UdinJump si conferma un evento di assoluto rilievo made in Udine. Oggi è tra i principali contest internazionali della specialità, ma soprattutto è diventato un patrimonio condiviso dalla città di Udine e dall’intero Friuli”, ha dichiarato l’Assessora allo sport Chiara Dazzan. “L’ottava edizione rafforzerà ulteriormente il legame profondo tra la città e i valori più autentici dello sport, impersonati quest’anno da un atleta straordinario come Gianmarco Tamberi, la cui storia e carriera sono un messaggio forte di promozione dello sport e dell’atletica in particolare. Poter contare, grazie all’intuizione di Alessandro Talotti su un evento di specialità come UdinJump – continua Dazzan, ricordando il saltatore olimpico azzurro scomparso nel 2021 – è motivo di grande orgoglio per la città, che continuerà a garantire collaborazione e pieno sostegno. Alzare l’asticella anno dopo anno è un obiettivo che anche noi come amministrazione ci siamo posti in ambito sportivo. In questa direzione vanno anche i prossimi interventi di riqualificazione e miglioramento proprio del PalaBernes, che permetteranno di offrire a manifestazioni come questa un’infrastruttura all’altezza del loro valore”.