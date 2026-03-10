Cividale, incidente in acciaieria: operaio precipita nella fossa degli stampi

Un incidente sul lavoro si è verificato nella serata di ieri, 9 marzo, presso lo stabilimento della Acciaieria Fonderia Cividale S.p.a., situato in via dell’Industria 40, a Cividale del Friuli. Secondo le prime ricostruzioni, un operaio per cause in corso di accertamento, è caduto da un’altezza di circa 4 metri, finendo all’interno di una fossa utilizzata per lo stoccaggio degli stampi.
Nonostante la dinamica dell’incidente, l’uomo è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso. I primi riscontri medici indicano che il lavoratore avrebbe riportato lesioni riconducibili, verosimilmente, ai soli arti inferiori. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco.