Incidente sul lavoro all’ex fiera di Pordenone.

Momenti di apprensione questa mattina al cantiere dell’ex Fiera di Pordenone, dove poco prima delle 10.30 un operaio di 45 anni, di origine marocchina, è rimasto vittima di un serio incidente sul lavoro. L’uomo stava operando sull’impalcatura dei nuovi campi da basket coperti quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato nel vuoto facendo un volo di circa quattro metri.

L’impatto al suolo è stato violento. I colleghi presenti hanno immediatamente dato l’allarme al 112 e prestato le prime cure al ferito in attesa dei soccorsi. La Sala operativa della Sores di Palmanova ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica e, vista la gravità della dinamica, ha attivato anche l’elicottero sanitario, atterrato in zona Comina.

Il 45enne, stabilizzato dal personale sanitario, è stato imbarellato in collaborazione con i vigili del fuoco – che nel frattempo avevano messo in sicurezza l’area – e trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L’operaio ha riportato diverse fratture e un trauma cranico; le sue condizioni sono serie ma non risulta in pericolo di vita. Oltre ai vigili del fuoco di Pordenone, sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato e il personale dello Spisal.