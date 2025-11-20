Un 23enne è stato arrestato dopo aver tentato di rubare merce per 7 euro al supermercato di via San Paolo a Udine.

La polizia di Stato di Udine, nel pomeriggio di lunedì, ha arrestato un cittadino marocchino di 23 anni, in quanto ritenuto responsabile di rapina impropria nel supermercato Discount di via San Paolo. Lo straniero veniva fermato dopo la barriera delle casse da un addetto alla sorveglianza dell’esercizio commerciale, che lo aveva notato nascondere nelle tasche dei pantaloni poco più di 7 euro di merce e, resosi conto che, di lì a poco, sarebbe arrivata la polizia, cercava di guadagnarsi la fuga, strattonando e spintonando il vigilante.

A nulla è valsa la condotta violenta del giovane, che veniva comunque inseguito dal sorvegliante, benché dolorante, permettendo così agli agenti delle Volanti, prontamente intervenuti sul posto, di fermarlo. Visti anche i precedenti specifici, lo straniero veniva tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo. All’esito dell’udienza di convalida, celebratasi nella mattinata seguente, al cittadino marocchino veniva applicata la misura cautelare del divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia.