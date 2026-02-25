Tragedia in cantiere navale: operaio precipita per venti metri e muore

Incidente sul lavoro: giovane operaio morto ai cantieri navali di Monfalcone.

Un volo di venti metri che non gli ha lasciato scampo: un giovane operaio è morto questa mattina all’interno dell’area dei cantieri navali di Monfalcone, vittima di un gravissimo incidente sul lavoro.

L’allarme è scattato immediatamente e la centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto l’elicottero sanitario e un’ambulanza. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il lavoratore è deceduto sul colpo a causa dei gravissimi politraumi riportati nell’impatto al suolo, avvenuto dopo una caduta da un’altezza stimata di circa venti metri. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco del distaccamento locale e gli ispettori dell’Azienda Sanitaria (Asugi).