L’incidente a Majano.

Violento incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Majano, sulla strada regionale 463. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate frontalmente.

Gli infermieri hanno inviato subito sul posto gli equipaggi di un’ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli, di un’ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l’elisoccorso. Due le persone rimaste ferite nell’impatto, una delle quali è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata liberata con le pinze oleodinamiche dai vigili del fuoco volontari di San Daniele del Friuli. I due feriti sono quindi stati presi in carico dal personale sanitario.

Una persona è stata trasportata in volo con l’elicottero, con infermiere a bordo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Un’altra persona è stata trasportata sempre all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni più gravi con l’ambulanza con a bordo il medico dell’elisoccorso.

Sul posto anche i carabinieri di Majano per i rilievi volti a stabilire l’esatta dinamica dello scontro. La strada al momento risulta chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei veicoli.