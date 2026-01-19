Incidente fra mezzi pesanti nel tratto di autostrada tra Duino e Monfalcone Est in direzione Venezia, traffico bloccato.

Un incidente é avvenuto poco prima delle ore 12 di oggi, lunedì 19 gennaio, nel tratto tra Duino e Monfalcone Est in direzione Venezia al chilometro 518. Coinvolti tre mezzi pesanti con perdita di carico e materiale inerte. Sul posto polizia stradale e personale di Autostrade Alto Adriatico. Il traffico risulta attualmente bloccato per consentire l’arrivo dei soccorsi.

Per questo motivo è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia e gli ingressi a Duino e a Sistiana nella stessa direzione. Per consentire al traffico, che risulta in coda, di scorrere e, visto che le operazione di rimozione mezzi e rimozione materiale richiederà tempo, Autostrade Alto Adriatico sta predisponendo uno scambio di carreggiata sul luogo dell’incidente. Una persona risulta ferita.