Monfalcone, al via la potatura dei lecci: modifiche alla viabilità

A Monfalcone da mercoledì 21 gennaio gli interventi di potatura di contenimento dei lecci di via Fratelli Rosselli.

A Monfalcone prenderanno il via a partire da mercoledì 21 gennaio gli interventi di potatura di contenimento dei lecci presenti in via Fratelli Rosselli. I lavori, programmati dall’amministrazione comunale, avranno una durata stimata di otto giorni lavorativi, condizioni meteorologiche permettendo.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, sarà istituito un restringimento temporaneo della carreggiata e un divieto di sosta provvisorio, che verrà applicato in modo scaglionato lungo il tratto interessato, seguendo l’avanzamento del cantiere. Resterà comunque possibile parcheggiare nelle aree non direttamente coinvolte dagli interventi.

L’amministrazione precisa che la segnaletica di divieto di sosta temporaneo, corredata dai necessari avvisi informativi, è stata regolarmente posizionata in data 16 gennaio 2026. Si invitano cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a collaborare per limitare eventuali disagi alla circolazione.