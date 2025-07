L’incidente nella notte tra Sistiana e Sgonico.

Un drammatico incidente si è consumato nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 luglio lungo il raccordo autostradale RA13, tra Sistiana e Sgonico, nel tratto in direzione Venezia. Un uomo di 47 anni, militare dell’Esercito in servizio presso il 4° Reggimento Genova Cavalleria di Palmanova, ha perso la vita dopo essere stato investito da un veicolo mentre tentava di attraversare la carreggiata a piedi.

Erano circa le 00:20 quando l’uomo, originario di Potenza, ha perso il controllo della propria auto, finendo contro il guardrail centrale. Rimasto illeso ma evidentemente scosso, è sceso dalla vettura e ha scavalcato la barriera spartitraffico per cause ancora da accertare. Appena giunto sulla corsia opposta — in direzione Venezia — è stato travolto da un’altra auto che sopraggiungeva.

Alla guida del veicolo investitore c’era una giovane donna, pare di origini straniere, che non ha potuto evitare l’impatto. La violenza dell’urto ha scaraventato il militare a una distanza di circa settanta metri. I soccorsi del 118, giunti sul posto con ambulanza e automedica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La conducente, in stato di choc, è stata trasportata all’ospedale di Cattinara per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i tecnici di Anas e il personale del Sores. I rilievi e le operazioni di messa in sicurezza si sono protratti fino alle prime ore del mattino, con la riapertura completa del tratto solo intorno alle cinque.