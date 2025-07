Il caso durante una puntata di un popolare talk show egiziano: l’influencer aveva spacciato per sue 4 opere, tra cui una dell’artista friulano Pier Toffoletti.

Un caso di clamoroso plagio ha scosso la televisione egiziana, coinvolgendo anche l’artista friulano Pier Toffoletti. L’episodio è avvenuto durante una puntata del popolare talk show “With You, Mona El-Shazly”, in onda sul canale nazionale On. Ospite della trasmissione era Maha Al Sagheer, influencer, designer e volto televisivo molto noto in Egitto, che ha mostrato quattro opere spacciandole per proprie creazioni. In realtà, i quadri appartenevano a quattro artisti europei, tra cui appunto Toffoletti, originario di Torreano di Cividale e residente a Udine.

Il dipinto in questione, “Body Splash”, è un’opera realizzata dall’artista friulano nel 2014 e riconoscibile per il suo stile distintivo. Assieme a questo, la Al Sagheer ha indebitamente rivendicato anche “Made Myself Some Wings” della danese Lisa Lach-Nielsen, “Becoming the Garden” della finlandese Caroline Wendelin e un’opera dell’artista francese Sette.

A smascherare l’inganno sono stati gli stessi artisti coinvolti, che hanno rivendicato pubblicamente la paternità delle loro opere. L’indignazione è stata immediata e si è diffusa rapidamente anche attraverso i media egiziani, che hanno contattato i creativi per approfondire il caso. A seguito delle polemiche, la conduttrice Mona El-Shazly ha ritenuto necessario dedicare una puntata successiva alla rettifica: ha presentato le opere con i nomi corretti dei rispettivi autori e ha preso le distanze dall’accaduto, sottolineando come, in assenza di dichiarazioni verificabili, la responsabilità dei contenuti ricada sull’ospite.

Maha Al Sagheer si è successivamente scusata pubblicamente, ma il gesto non basta a contenere i danni. Ma Per Toffoletti e per gli altri artisti coinvolti, la vicenda non si chiude con delle scuse, visto che gli autori stanno anche valutando la possibilità di passare alle vie legali.