Il bilancio dell’incidente è di un morto e un ferito.

Grave incidente nel pomeriggio di oggi lungo la strada regionale 251, nel tratto che da Longarone conduce verso Erto e Casso, in direzione della diga del Vajont. Il bilancio è drammatico: un uomo ha perso la vita, mentre un altro è rimasto ferito in modo non grave.

La vittima è un motociclista residente a Latisana. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri di Longarone, le due moto stavano procedendo nella stessa direzione quando, per cause da accertare, sono uscite di strada all’altezza di una curva, schiantandosi contro il guard rail.

L’altro motociclista ferito è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la carreggiata, rimuovendo detriti e trattando le ampie macchie di olio e carburante presenti sull’asfalto.La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore, causando disagi alla circolazione. Solo in serata è stata completamente riaperta al traffico.