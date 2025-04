Gli eventi di aprile all Atrio di Villach.

Aprile è un mese ricco di appuntamenti da Atrio, il centro commerciale alle porte di Villach, il più grande della Carinzia, che con un calendario punteggiato da eventi e offerte, continua a rafforzare il suo ruolo di shopping center senza confini, ideale per lo svago e lo shopping di tutta la famiglia.

Dal 7 al 19 aprile, lo shopping center ospiterà la mostra di uova di Pasqua XXL, realizzate dagli studenti delle scuole elementari e dagli asili della Carinzia, mentre il 18 aprile i più piccoli potranno divertirsi con la tradizionale caccia alle uova di Pasqua, un’esperienza interattiva che li porterà alla scoperta di dolci sorprese in un labirinto dedicato.

Dal 22 al 24 aprile sarà la volta delle Giornate di scultura di Diakonie, durante le quali persone con disabilità esporranno e realizzeranno in loco sculture in legno, mettendo in mostra la loro creatività artistica. Infine, il 24 aprile torna l’Arena dei Quiz, un’occasione di divertimento e sfida per tutti, dove le squadre potranno mettere alla prova la propria conoscenza in un contesto giocoso e coinvolgente.

Atrio, lo shopping center di Villach, si conferma come punto di riferimento per le famiglie del Friuli Venezia Giulia e della Carinzia. Con una vasta offerta di oltre 90 negozi, i numerosi caffè, bar e ristoranti con menù per tutti i palati, eventi e servizi pensati per ogni esigenza, il centro continua ad attrarre visitatori grazie alla sua accessibilità e alla varietà di esperienze proposte.

Un centro commerciale per famiglie attento ai più piccoli.

Tra i motivi del suo successo vi è l’attenzione verso le famiglie, con spazi sicuri e dedicati ai più piccoli, come il Planet Lollipop, un’area dove i bambini dai 3 ai 10 anni possono divertirsi sotto la supervisione di personale qualificato.

Atrio si distingue anche per la sua facilità di accesso, grazie alla possibilità di arrivare senza pagare la vignetta autostradale e a un’ampia disponibilità di parcheggi gratuiti, circa 2000. Con oltre 90 negozi, una ricca offerta gastronomica e un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’innovazione, il centro commerciale continua a crescere e a diversificare la sua proposta.

Le promozioni di aprile arricchiscono ulteriormente l’esperienza di shopping. Dal 31 marzo al 19 aprile sarà possibile acquistare le pantofole fatte a mano di Marjan Fajfar, mentre dal 10 al 19 aprile, la Famiglia Otti proporrà i suoi pregiati prodotti apistici. L’8 aprile, invece, sarà la volta dell’iniziativa Öziv, dedicata alla sensibilizzazione e al supporto delle persone con disabilità. Il 17 e 18 aprile, infine, Interspar presenterà la sua offerta speciale di Pasqua, un’ottima occasione per trovare prodotti interessanti (anche tipici della tradizione austriaca) a prezzi vantaggiosi.