Finisce contro un palo con la moto, 57enne di Udine muore in ospedale

Paolo Colussa era originario di Udine e si era trasferito da poco a Cona.

È morto all’ospedale di Mestre il 57enne Paolo Colussa, rimasto vittima di un grave incidente in moto a Cona, nel veneziano, avvenuto nella serata di ieri, a poche centinaia di metri da casa. L’uomo, originario di Udine e da poco residente a Cona, lavorava come operatore alle Acciaierie Venete di Padova. L’impatto violento contro un palo dell’illuminazione e uno specchio stradale gli ha provocato ferite gravi, rivelatesi purtroppo fatali.

L’incidente si è verificato intorno alle 20.30. Colussa, che stava viaggiando da solo in sella alla sua moto, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e impattando contro le strutture stradali prima di rovinare sull’asfalto, nel mezzo della pista ciclabile.

Su posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanza ed elisoccorso. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, Colussa è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Mestre. Nella notte le sue condizioni si sono aggravate, fino al tragico epilogo nel primo pomeriggio di oggi. Nonostante gli sforzi dei medici, Paolo Colussa non ce l’ha fatta.