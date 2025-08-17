Auto esce di strada e finisce nel fosso: tutti illesi

Un’automobile è uscita di strada nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 17 agosto, lungo la strada provinciale 43, che collega Torsa di Pocenia a Flumignano.

Il veicolo, una Wolswagen Polo nera, occupata da due donne, per cause ancora in via di accertamento, è finita nel fosso adiacente il terrapieno. Illese le due occupanti della vettura, che sono uscite dall’abitacolo in maniera autonoma. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco di Latisana, i carabinieri di Latisana e il personale medico del 118.