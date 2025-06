Incidente nella galleria della A23: sette persone ferite

L’incidente sulla A23, all’altezza di Trasaghis.

Incidente poco dopo le 18 nella galleria “Lago” dell’autostrada A23, all’altezza di Trasaghis. Coinvolti nello scontro un mezzo pesante e 4 autovetture.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Gemona e Tolmezzo che hanno lavorato per aprire le porte bloccate di un’ autovettura ed estrarre, assieme al personale sanitario le persone ferite all’interno del veicolo, poi hanno coadiuvato il personale sanitario nei soccorsi agli altri feriti, 7 le persone ospedalizzazione.

I Vigili del fuoco hanno terminato l’inyervento con la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area del sinistro. Ancora in fase di accertamento, da parte delle forze dell’ordine intervenute, le cause del sinistro che è avvenuto in un tratto autostradale dove la carreggiata è a doppio senso per dei lavori nell’altra carreggiata.