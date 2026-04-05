In Friuli nasce l’accademia di formazione sulla cobotica

La robotica collaborativa trova la sua nuova casa in Friuli Venezia Giulia. A Basiliano la sede di Idea Prototipi si prepara a una trasformazione profonda: da centro di progettazione avanzata a vera e propria Accademia dedicata alla formazione sui cobot, i robot progettati per lavorare fianco a fianco con l’uomo.



Un progetto che porta la firma di Massimo Agostini, fondatore dell’azienda e figura di riferimento nel settore della robotica, deciso a rispondere in modo concreto alla crescente richiesta di competenze tecniche legate all’automazione intelligente.

Un’Accademia per formare le competenze del futuro

Il cuore dell’iniziativa è chiaro: colmare il divario tra innovazione tecnologica e preparazione pratica. I cobot, a differenza dei robot industriali tradizionali confinati in spazi protetti, sono progettati per condividere l’ambiente di lavoro con gli operatori, aprendo scenari completamente nuovi per la produzione. “La tecnologia non deve sostituire l’uomo, ma potenziarlo – spiega Agostini – . L’Accademia nasce per dare strumenti concreti a chi lavora in officina e in linea produttiva”.



Il percorso formativo sarà fortemente orientato alla pratica. All’interno della struttura di Idea Prototipi, studenti e professionisti potranno confrontarsi direttamente con applicazioni reali: dalla programmazione dei cobot per attività specifiche come assemblaggio, packaging e asservimento macchine, fino alla gestione della sicurezza nell’interazione uomo-macchina e all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi.

Corsi, workshop e formazione certificata

L’annuncio ufficiale dell’Accademia sarà accompagnato a breve da un calendario dettagliato con workshop intensivi e corsi certificati. L’offerta sarà rivolta sia alle aziende, interessate ad aggiornare il proprio personale, sia ai giovani che vogliono inserirsi in un settore sempre più strategico come quello dell’Industria 5.0.

Basiliano verso un polo d’eccellenza

Il progetto guarda oltre la formazione. L’ambizione è trasformare Basiliano in un punto di riferimento per la robotica collaborativa, un luogo dove il “saper fare” tipico del Friuli si integra con le tecnologie più avanzate.



“Sono molto soddisfatto di questo traguardo – conclude Agostini – . Non vogliamo solo creare prodotti, ma diffondere competenze e consapevolezza. L’uomo deve restare al centro della fabbrica, imparando a collaborare con le macchine in modo sicuro ed efficiente”.