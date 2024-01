Incidente nelle prime ore di oggi a Polcenigo.

Un giovane è stato soccorso nelle prime ore di oggi dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Polcenigo lungo via Sacile, all’altezza di un ponticello sul corso d’acqua Artugna.

Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è finito contro un guard rail poi finito nel corso d’acqua.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Sacile e quello dell’automedica proveniente da Pordenone. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

La persona è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo della vettura. Il personale medico infermieristico l’ha presa in carico per poi trasportarla in codice verde all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.