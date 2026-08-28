Schianto sulla Pontebbana, è morta anche la piccola di 4 anni

Non ce l’ha fatta Desiree, la bambina di 4 anni rimasta gravemente ferita nello schianto sulla Pontebbana di domenica scorsa. La piccola è morta nel pomeriggio di venerdì 28 agosto all’ospedale di Udine, dove era ricoverata in terapia intensiva. Nell’incidente aveva perso la vita anche la sorella Noemi, 11 anni. La bambina era stata ricoverata in condizioni disperate subito dopo l’incidente e sottoposta anche a un intervento chirurgico.

Lo schianto a Basiliano

L’incidente era avvenuto domenica 23 agosto, poco dopo le 15, lungo la statale 13 Pontebbana, nel territorio di Basiliano, tra la rotatoria di Orgnano e quella del centro commerciale Arcobaleno.

L’auto sulla quale viaggiavano le due sorelline, condotta dal padre, procedeva in direzione Udine quando, per cause ancora da accertare, aveva invaso la corsia opposta finendo contro uno dei platani che costeggiano la strada. L’impatto era stato violentissimo.

La Procura di Udine sta cercando di ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Il padre, che conduceva l’auto, è stato iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto, per le ipotesi di omicidio stradale e lesioni gravissime. Nei prossimi giorni sono previsti gli accertamenti disposti dalla Procura, necessari a chiarire ogni aspetto della tragedia.