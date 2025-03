Incidente alla rotonda di San Vito al Tagliamento.

Questa mattina, intorno alle ore 10:50, un autoarticolato carico di 24.000 litri di biodiesel si è ribaltato su un fianco mentre percorreva una rotonda lungo la SR 463 var, nei pressi di San Vito al Tagliamento. Fortunatamente, l’incidente non ha coinvolto altri veicoli e il conducente del mezzo pesante è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina, riportando solo un grande spavento ma nessuna ferita.

Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, supportata dal funzionario di guardia. Le operazioni di messa in sicurezza del mezzo sono in corso e, al momento, non sono state rilevate perdite di carburante dalla cisterna ribaltata.

A supporto delle operazioni, è stato richiesto l’intervento del Nucleo Regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) proveniente da Trieste, che si occuperà del delicato travaso del biodiesel contenuto nella cisterna. L’obiettivo è evitare qualsiasi rischio ambientale e garantire la massima sicurezza durante il recupero del veicolo.