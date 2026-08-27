Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 28 agosto

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 28 agosto sarà inizialmente stabile, con cielo poco nuvoloso. Dalle ore centrali della giornata inizierà a soffiare vento moderato da sud, che favorirà condizioni di caldo molto afoso soprattutto sulla pianura e lungo la costa.

Verso sera aumenterà la possibilità di qualche temporale, più probabile tra la zona montana e la fascia pedemontana. Gli eventuali fenomeni potrebbero risultare anche forti, ma la previsione presenta ancora un certo grado di incertezza.

Le temperature minime si attesteranno tra 20 e 22 gradi in pianura e tra 22 e 25 gradi sulla costa, mentre le massime raggiungeranno 31-34 gradi in pianura e 30-33 gradi sulla costa. A 2.000 metri sono previsti circa 17 gradi, mentre a 1.000 metri la temperatura media sarà intorno ai 21 gradi.