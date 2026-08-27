Si allontana da casa e non si trova più: ricerche in corso a Romans di Varmo

Ore di apprensione a Romans di Varmo, dove sono in corso le ricerche di un ragazzo che si è allontanato a piedi da casa e che, secondo le prime informazioni, si troverebbe in una situazione di difficoltà.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 agosto, quando la Sala Operativa dell’Emergenza Sanitaria FVG ha ricevuto una richiesta di aiuto. Al momento non è stata ancora individuata l’esatta posizione del ragazzo.

Le ricerche sul territorio

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Latisana e i Carabinieri di Latisana.

Considerata l’incertezza sulla posizione del ragazzo, sono state immediatamente avviate le operazioni per la ricerca di persona dispersa. Le squadre stanno quindi perlustrando la zona per cercare di rintracciarlo e verificare le sue condizioni.

Per ampliare l’area delle ricerche è stato disposto anche l’intervento dell’elicottero Drago del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Venezia in aggiunta alle squadre di ricerca da terra. Le ricerche sono tuttora in corso.

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