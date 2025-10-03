Scontro all’incrocio della statale: ferito un 61enne in Vespa

L’incidente a San Daniele del Friuli.

Un uomo di 61 anni, di Varmo, è finito all’ospedale dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 3 ottobre, attorno alle 15.30 a San Daniele del Friuli, sulla statale 463. Una vettura Hyundai 25, guidata da una 72enne del posto che stava procedendo lungo via Carnia in direzione Majano, ha svoltato su via Chiarmanis, quando, per cause in corso di accertamento, ha impattato con la Vespa 125 che stava arrivando in senso opposto.

Il vespista è rovinato a terra, procurandosi ferite ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Udine, dove non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Daniele e i vigili del fuoco di Gemona per la messa in sicurezza, oltre ai sanitari del 118.