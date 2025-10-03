L’ultima impresa del Maciste friulano: traina 5 aerei storici. Il video

Il nuovo record del friulano Alex Camera.

A Nervesa della Battaglia, il Maciste friulano, Alex Camera, ha siglato un’altra impresa che entrerà negli annali dei record: ha trainato cinque aerei della Seconda Guerra Mondiale, del peso di 3.500 kg, per una distanza di dieci metri su erba, in soli 10,74 secondi. L’evento, patrocinato dal Comune di Nervesa, si è svolto sotto la supervisione della Federazione Italiana Cronometristi, alla presenza di un perito e di un pubblico entusiasta.

L’impresa si è svolta presso la Fondazione Jonathan Collection, una sorta di museo dell’aeronautica dove vengono custoditi e fatti volare velivoli storici e repliche originali. Già nel 2023, Camera aveva trainato quattro velivoli storici (dal peso di oltre 2300 chili) per 15 metri, in poco più di due minuti e mezzo. E non si tratta dell’unica grande prodezza del super atleta di Pordenone: qualche anno fa aveva trainato due auto da 2500 chili per 100 metri in salita; l’anno scorso una carrozza di treno da 33 tonnellate.

Questo nuovo record rappresenta la conclusione di un capitolo come da lui stesso annunciato: “L’impresa segna la chiusura della mia carriera nei record di traino mezzi. Ora è il momento di dedicarmi a un progetto molto importante, che presto svelerò”.