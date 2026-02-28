Nello scontro, avvenuto lungo la regionale 463 a San Daniele del Friuli, sono rimaste coinvolte due auto.

Incidente nel pomeriggio di sabato 28 febbraio a San Daniele del Friuli, all’incrocio tra via Kennedy e la strada statale 463. Due autovetture si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento poco prima delle 15.30.

Nell’impatto sono rimasti feriti entrambi i conducenti. Ad avere la peggio è stata una donna di 72 anni che, a seguito dello scontro, è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente e hanno lavorato per liberare la donna dalle lamiere.

La donna è stata quindi affidata ai sanitari e, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in elicottero all’ospedale. Meno gravi, invece, le condizioni dell’altra persona coinvolta, rimasto ferito in maniera più lieve e affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul luogo dell’incidente.