Al Visionario arriva “Orcolat”: Federico Savonitto presenta il documentario sul terremoto del 1976

La presentazione di Orcolat al cinema Visionario di Udine.

Lunedì 2 marzo alle ore 21.00 il cinema Visionario ospita la presentazione di Orcolat, il documentario dedicato al terremoto del 1976 che ha segnato in modo indelebile la storia del Friuli. A incontrare il pubblico sarà il regista Federico Savonitto, già autore di In un futuro aprile – il giovane Pasolini, per raccontare genesi e significato di un’opera che intreccia memoria, identità e rinascita a quasi cinquant’anni da quella tragedia.



A guidare il racconto è la voce inconfondibile di Bruno Pizzul, che accompagna lo spettatore in un viaggio corale attraverso testimonianze e riflessioni. Orcolat costruisce infatti un mosaico emotivo e collettivo grazie ai contributi di artisti, sportivi, scrittori e studiosi: da Dino Zoff a Manuela Di Centa, da Fabio Capello a Paolo Rumiz, fino a Ester Kinsky, Davide Toffolo e Tullio Avoledo.



Lontano da ogni retorica celebrativa, il film non si limita a rievocare la forza e la solidarietà della ricostruzione, ma indaga anche le contraddizioni e le ombre dei primi interventi di soccorso, restituendo la complessità di un passaggio storico che ha ridefinito il volto del territorio e della sua comunità.



A impreziosire il documentario contribuiscono le musiche dei Tre Allegri Ragazzi Morti e di Elisa, che accompagnano immagini e testimonianze in un percorso tra dolore e resilienza, memoria e futuro. Il risultato è un racconto che trasforma la tragedia in energia vitale e patrimonio condiviso, mettendo al centro la capacità del popolo friulano di rialzarsi e ricostruire.



Dopo la serata di presentazione con il regista, il documentario sarà in programma al Visionario anche martedì 3 e mercoledì 4 marzo. Informazioni sugli orari e acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del cinema.