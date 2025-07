Tragedia a Sequals, pedone investito e ucciso da un’auto

L’incidente poco dopo mezzanotte a Sequals, sulla regionale 464.

Un grave incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte di venerdì 25 luglio lungo la strada regionale 464, nel territorio comunale di Sequals. Un pedone, per cause ancora in fase di accertamento, è stato investito da un’auto in transito e ha perso la vita nonostante i tempestivi soccorsi.

Il conducente del veicolo, subito dopo l’impatto, ha dato l’allarme chiamando il Numero unico per le emergenze 112. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari, che hanno tentato a lungo di rianimare la vittima, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada regionale 464 è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza dell’area.