Udine avrà una nuova autostazione: la Regione stanzia 2 milioni

Il progetto per la nuova autostazione di Udine.

Due milioni di euro per la progettazione della nuova autostazione di Udine: è questo uno dei capitoli più rilevanti dell’articolo 5 del disegno di legge sull’Assestamento di bilancio, approvato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Il contributo straordinario assegnato al Comune di Udine permetterà di avviare le fasi progettuali di un’infrastruttura considerando che sul piatto c’è l’idea di spostarne la collocazione.

Il via libera è arrivato al termine di una lunga discussione d’Aula – oltre tre ore – su un pacchetto che ha incluso più di cento emendamenti. L’articolo 5, dedicato a infrastrutture, viabilità e territorio, rientra nelle deleghe dell’assessora regionale Cristina Amirante. Con 27 voti favorevoli, 13 contrari e 6 astenuti, la manovra ha incassato il sostegno della maggioranza e, in alcuni casi, anche il via libera a proposte avanzate dall’opposizione.

Oltre al finanziamento per l’autostazione udinese, tra le misure principali figurano i 4 milioni destinati all’Ater di Udine per riqualificare immobili da destinare ad abitazioni innovative, 6 milioni al Comune di Gorizia per l’ampliamento del ponte di Piuma, e un milione a Trieste per studiare la riqualificazione di piazza Unità; 550mila euro al Comune di Pravisdomini per la manutenzione

straordinaria del ponte comunale e i 330mila euro al Comune di Bicinicco per l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia.

Ampliato anche il finanziamento all’Interporto di Pordenone per i lavori relativi ai magazzini (da 880mila a 3 milioni e 800mila), mentre una variazione tabellare incrementa di 10 milioni la dotazione di Fvg Strade.