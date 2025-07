Incidente tra Gonars e Castello, auto si ribalta: un ferito

L’incidente nella serata sulla provinciale.

Incidente ieri sera lungo la strada provinciale 80, nel tratto che collega Gonars a Castello, dove un uomo ha perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada e ribaltandosi su un fianco. Il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è liberato grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Nonostante, le sue condizioni non sarebbero gravi: è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti da parte dei sanitari del 118.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo, finendo la corsa sul ciglio della carreggiata. Sul luogo sono intervenute anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità, bloccando temporaneamente il traffico e consentendo le operazioni di soccorso in sicurezza. In un primo momento era stato allertato anche l’elisoccorso, decollato dalla base di Pasian di Prato, ma il mezzo è rientrato senza necessità di intervento diretto. L’incidente ha causato rallentamenti nella circolazione, ma la situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore.