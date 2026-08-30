Sbalzato dal trattore a Forni di Sopra, 78enne soccorso con l’elicottero

L’incidente con il trattore a Forni di Sopra.

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 30 agosto, a Forni di Sopra, dove un uomo di 78 anni è rimasto ferito dopo essere stato sbalzato da un trattore mentre si trovava in località Clapuniei. L’allarme è scattato nel pomeriggio e ha fatto mobilitare la macchina dei soccorsi. Tra le 17 e le 17.45 è intervenuta la stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino, attivata dalla Sores, insieme all’elisoccorso regionale. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri locali.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, l’uomo sarebbe stato sbalzato dal mezzo agricolo, riportando nella caduta un trauma facciale. Una volta raggiunto dai soccorritori, il 78enne è stato preso in carico dal personale sanitario.

Il ferito è stato visitato dal medico dell’équipe di bordo dell’elisoccorso, che ne ha valutato le condizioni direttamente sul posto. Successivamente l’uomo è stato imbarellato e, grazie anche all’intervento delle squadre di terra del Soccorso Alpino, accompagnato fino all’eliambulanza.

Conclusa la fase di recupero, il 78enne è stato quindi trasportato in elicottero a Udine, dove è stato affidato alle cure dei sanitari per gli ulteriori accertamenti legati al trauma riportato. L’intervento dei soccorritori, iniziato intorno alle 17, si è concluso nell’arco di circa tre quarti d’ora.