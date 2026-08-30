Colto da un malore alla chiesetta di Ledis, muore un 83enne

L’83enne è stato colto da un malore mentre partecipava alla festa alla chiesetta di Ledis.

Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Gemona del Friuli, dove un uomo di 83 anni, residente fuori regione, è morto in seguito a un malore mentre si trovava nei pressi della chiesetta di Forca di Ledis, durante la festa locale. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi, coordinati dalla Sores. Sul posto sono stati attivati gli uomini della stazione di Udine-Gemona del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale.

Inutili i tentativi di rianimazione

L’equipaggio tecnico-sanitario dell’elicottero è stato sbarcato nella zona e ha subito raggiunto l’uomo. I sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione, che purtroppo non hanno dato esito. Una volta constatato il decesso e ottenuta l’autorizzazione del magistrato, le squadre di terra hanno provveduto al trasporto della salma in barella, fino al punto in cui è stata successivamente affidata alle pompe funebri. L’intervento dei soccorritori si è svolto complessivamente tra le 12.30 e le 14.50.