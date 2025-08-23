Auto esce di strada e finisce contro un palo: due persone ferite

Incidente a Tricesimo.

Incidente nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 agosto in via Julia, a Tricesimo, dove un’automobile è uscita di strada, ha centrato un palo della rete elettrica e si è ribaltata in un fossato che costeggia la carreggiata. Nell’impatto sono rimasti feriti due passeggeri, mentre il conducente è uscito illeso dallo schianto.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura per cause ancora in fase di accertamento. Dopo aver urtato violentemente un palo, l’auto si è ribaltata su un fianco, finendo nel fossato. L’uomo alla guida è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, ma non ha riportato lesioni. Feriti invece i due passeggeri: sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il veicolo e liberare gli occupanti, oltre ai carabinieri, incaricati dei rilievi e delle indagini per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.