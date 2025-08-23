L’uomo ha rubato una ventina di bibite energetiche.

Momenti concitati nel primo pomeriggio di mercoledì 21 agosto nel centro storico di Udine, dove un 28enne di origine algerina, senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del reparto Pronto Intervento della Polizia Locale per una rapina impropria aggravata dalle lesioni inflitte a un commerciante.

Tutto è iniziato attorno alle ore 13, quando una pattuglia in transito è stata fermata dal titolare di un supermercato del centro, che ha segnalato un furto appena avvenuto. Il responsabile, secondo quanto riferito, si era dato alla fuga dopo aver sottratto oltre venti lattine di bibite energetiche, nascondendole in uno zainetto.

Grazie alla descrizione fornita dai dipendenti dell’esercizio commerciale, gli agenti hanno rapidamente localizzato il sospetto in Piazza della Repubblica, a poche centinaia di metri dal luogo del furto. Nel frattempo, alcuni lavoratori del supermercato lo avevano inseguito, riuscendo a raggiungere l’uomo poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.,

Il tentativo di recuperare la refurtiva ha avuto un esito violento: il 28enne ha reagito strattonando e colpendo più volte i dipendenti, tra cui il titolare, che ha riportato lesioni. A quel punto, gli agenti sono intervenuti tempestivamente, bloccando e arrestando l’uomo con il supporto del Nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando.

Il 28enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, che si è svolta il giorno seguente, giovedì 22 agosto, presso il Tribunale di Udine. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.