Scontro tra auto e camion: 92enne ferito incastrato nel veicolo

L’incidente in via Monte San Marco a Udine.

Incidente nella mattinata di oggi, 17 dicembre, sulle strade di Udine: per cause ancora in corso di accertamento, attorno alle 10.30 in via Monte San Marco all’altezza del civico 11, si sono scontrati un’utilitaria guidata da un uomo del 1933 e un camion adibito al trasporto di generi alimentari.

Nell’impatto di tipo fronto-laterale, l’anziano guidatore è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Udine, che hanno lavorato per estricarlo dalle lamiere e permettere così l’intervento dei soccorritori. Una volta estratto dall’auto, il 92enne è stato affidato alle cure del personale sanitario del SORES.

L’uomo, che ha riportato diverse ferite al capo, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.