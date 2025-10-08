Incidente in viale Palmanova a Udine, ferito un motociclista

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 ottobre, all’incrocio tra viale Palmanova e via Treviso, a Udine. A rimanere ferito è stato un motociclista, sbalzato sull’asfalto a seguito di un impatto con un’automobile.

L’allarme è scattato poco dopo l’accaduto, attorno alle 14. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari con un’ambulanza e un’automedica. Il ferito, soccorso e stabilizzato sul luogo dello scontro, è stato successivamente trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, il traffico in viale Palmanova ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, partiti dalla sede centrale di Udine, e i carabinieri, ai quali spetta il compito di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.