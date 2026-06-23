Parte per una vacanza in moto e muore in un incidente in Estonia

Era partito per una delle avventure che più amava: un viaggio in moto attraverso il Nord Europa. Doveva rientrare a Monfalcone mercoledì 1° luglio, con negli occhi nuovi paesaggi e i ricordi di una vacanza da raccontare. Invece quel viaggio si è concluso nel modo più tragico.

Lorenzo Pasqual, architetto di 47 anni e dipendente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Monfalcone, è morto sabato in un incidente stradale a Narva-Jõesuu, in Estonia, mentre viaggiava in sella alla sua Yamaha.

Lo schianto in Estonia

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. Secondo la ricostruzione diffusa dalle autorità estoni, la moto di Pasqual si è scontrata con un’autovettura guidata da una donna di 64 anni. L’impatto è stato fatale: il motociclista è morto sul colpo. La conducente è stata trasportata in ospedale per accertamenti, mentre le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dello schianto.

Il dolore di Monfalcone

La notizia ha raggiunto il Comune di Monfalcone nella giornata di lunedì, lasciando sgomenti colleghi e amici. Pasqual lavorava nell’Ufficio Urbanistica dal 2025, dopo aver vinto un concorso pubblico. Laureato allo Iuav di Venezia, aveva alle spalle una lunga esperienza nel settore privato e nelle amministrazioni comunali di Torviscosa, Aquileia e Doberdò del Lago.

Il cordoglio dell’Amministrazione

L’Amministrazione comunale ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del proprio dipendente, ricordandolo come un professionista serio, competente e sempre disponibile.

Nei prossimi giorni saranno avviate le procedure per il rimpatrio della salma dall’Estonia, dove il viaggio che avrebbe dovuto rappresentare un periodo di vacanza si è trasformato in una tragedia.