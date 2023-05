L’incidente tra Valmura e Caboto.

Un ragazzo di 28 anni è stato soccorso dai sanitari questa mattina a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la statale 202 grande viabilità triestina, nel tratto compreso tra Valmaura e Caboto, in direzione Cattinara.

L’incidente stradale è accaduto intorno alle 6: per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale, ha perso il controllo della vettura che stava conducendo che, dopo un paio di testa coda, è finita contro il guardrail. Nessun altro mezzo coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Attivati anche i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza che ha preso in carico il giovane, poi trasportato all’ospedale di Cattinara in codice giallo, cosciente e stabile.