Anziana trovata morta in casa a Udine, non dava notizie di sé da un mese

La donna è stata trovata morta nella sua casa del centro di Udine.

Non dava più notizie di sé da circa un mese Angela Lostuzzo, la donna di 73 anni trovata morta nella sua casa in vicolo della Banca, nel centro di Udine.

I suoi vicini di casa, preoccupati per non averla più vista e per aver sentito un forte un odore provenire dalla casa della donna, hanno deciso di dare l’allarme e chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco di Udine e gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti immediatamente per entrare nell’abitazione, dove la donna viveva sola, e hanno purtroppo trovato il suo corpo senza vita. Secondo le prime indagini, sembrerebbe che sia morta per cause naturali.