Incidenti in bici: tre ciclisti soccorsi a Forni di Sopra, Tarvisio e Drenchia

Tre incidenti in bici sulle montagne del Friuli: un ciclista ha perso conoscenza ed è grave.

Giornata intensa per il Soccorso Alpino e i servizi di emergenza del Friuli Venezia Giulia, intervenuti in tre distinti incidenti che hanno coinvolto ciclisti in zone montane. Gli episodi si sono verificati in rapida successione nella mattinata di oggi a Forni di Sopra, Tarvisio e Drenchia, richiedendo in tutti i casi l’intervento dell’elisoccorso regionale.

Forni di Sopra: ciclista francese cade in un torrente

Il primo allarme è scattato poco prima delle 10 a Forni di Sopra, dove una turista francese di 60 anni è rimasta ferita mentre percorreva in e-bike l’anello escursionistico. La donna ha perso l’equilibrio durante l’attraversamento di un torrente, finendo in acqua e riportando diversi traumi.

Immediatamente allertata da SORES (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria), la stazione locale del Soccorso Alpino è intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco volontari del distaccamento fornese. L’equipe tecnico-sanitaria dell’elisoccorso ha stabilizzato la ciclista e, con l’aiuto delle squadre di terra, l’ha trasportata a spalla fino all’ambulanza per una successiva stabilizzazione. Poco dopo, la donna è stata elitrasportata all’ospedale di Udine. L’intervento si è concluso intorno alle 11.30.

Tarvisio: grave incidente lungo la Val Bartolo

Qualche ora dopo, un altro ciclista, un uomo di 61 anni, è caduto rovinosamente lungo la strada che porta alla Val Bartolo, nella frazione di Camporosso, a Tarvisio. L’uomo ha perso il controllo della bicicletta a causa di un tratto con ghiaia ed è caduto a terra, perdendo conoscenza. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che l’hanno trovato privo di sensi.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Cave del Predil, la Guardia di Finanza e un’ambulanza. Dopo essere stato stabilizzato, il ciclista è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Udine in condizioni gravi.

Drenchia: trauma facciale in una discesa

Poco dopo, un terzo incidente è avvenuto a Drenchia, dove un ciclista friulano è caduto lungo una strada sterrata adiacente al bosco durante una discesa. Nell’impatto ha riportato un trauma facciale.

Anche in questo caso l’intervento è stato immediato: sul posto sono giunti il Soccorso Alpino della stazione di Udine, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e i sanitari con un’ambulanza. Il ferito è stato trasportato in località Liessa, dove l’attendeva l’elisoccorso per il trasferimento a Udine.