Ha un mancamento e sbatte la testa: donna soccorsa a Sappada

La donna ha avuto un mancamento nei pressi del Rifugio Monte Ferro a Sappada.

Paura nel primo pomeriggio di oggi nei pressi del Rifugio Monte Ferro, dove una donna 62enne di Mestre ha avuto un mancamento mentre stava percorrendo il sentiero per raggiungere la struttura di Sappada. L’escursionista si è improvvisamente accasciata al suolo, battendo violentemente la testa contro alcuni sassi e riportando una profonda ferita al capo, oltre a escoriazioni e contusioni in varie parti del corpo.

Nonostante la brutta caduta, la donna è rimasta sempre cosciente ed è stata subito assistita dagli amici che erano con lei. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori della Stazione di Sappada del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto l’area a bordo di una jeep.

L’intervento si è rivelato particolarmente delicato a causa della posizione della donna, situata in una zona di difficile individuazione dall’alto, tra prato e bosco. Per facilitare l’atterraggio dell’elicottero decollato da Belluno, i tecnici del Soccorso Alpino hanno segnalato il punto esatto e collaborato con l’equipaggio nelle operazioni di imbarellamento della ferita. La donna è stata quindi elitrasportata all’ospedale di Belluno per le cure del caso.