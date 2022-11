Dal Fvg al mondo dell’alta moda: è morto lo stilista Renato Balestra

Renato Balestra è morto ieri sera a Roma.

Lutto nel mondo della moda per la morte dello stilista Renato Balestra Classe 1924, era nato a Trieste da una famiglia di architetti ed ingegneri, la sua fama era oramai consolidata in tutto il mondo, ma le sue origini erano ben radicate qui, nella nostra regione.

Fin da piccolo, spicca per la forte propensione alle creazioni artistiche e musicali e, se le prime diventeranno la sua più grande fonte di successi, la musica diverrà il sottofondo di tutta la sua vita. Vita fatta di eccentricità, di lustrini, paillettes, ma anche di professionalità e grande cultura. Erano i primi anni ’50 e quello che sarebbe diventato uno dei più grandi artisti di fama Internazionale, durante la permanenza alla facoltà di ingegneria, i compagni di corso consapevoli del grande talento, chiedono a Renato di disegnare un vestito per l’Atelier milanese di Jole Veneziani.

Fu l’inizio di una delle carriere più invidiabili del mondo della moda. La collaborazione con l’atelier decollò in pochissimo tempo. Il brand che porta il nome Balestra nasce nel 1959, in un piccolo ufficio in via Gregoriana, a Roma. Tuttavia, già qualche anno prima si merita la fiducia di star a livello mondiale come Sophia Loren e Gina Lollobrigida, che lo scelgono come stilista per le loro mise. Ebbe l’onore ed il privilegio di vestire il personale di bordo di Alitalia e dell’ Orient Express.

Infiniti i riconoscimenti riconosciuti all’artista, sia nel nostro Paese, sia in tutto il Mondo. Pare che la gestione del prezioso marchio ora vada nelle mani delle figlie Fabiana e Federica, oltre che alla nipote Sofia. I funerali di Balestra si terranno martedì 29 novembre nella chiesa di Santa Maria del Popolo, a Roma.