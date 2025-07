Incidenti e soccorsi in montagna: tre interventi in corso in Friuli

Interventi in corso a Taipana, Moggio Udinese e Malborghetto.

Pomeriggio di intenso lavoro per il Soccorso Alpino sulle montagne del Friuli, dove al momento sono in corso tre interventi in altrettante località: a Taipana, Moggio Udinese e Malborghetto:

Taipana

Sui ripidi pendii a Nord dell’abitato di Cornappo è in corso dalle 14 per la stazione di Udine del Soccorso Alpino, assieme a Guardia di Finanza ed elisoccorso regionale, attivati tutti da Sores, un intervento di soccorso per un pilota di parapendio precipitato e rimasto impigliato a circa dieci metri di altezza a quota 900 metri su una pianta. Il pilota, di nazionalità britannica, dovrebbe essere illeso da quanto riferito al momento.

Moggio Udinese

La stazione di Moggio del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza è stata attivata per un disperso di cui si sono perse le tracce al rientro da Stavoli, dove è in corso un festival. Gli amici erano d’accordo con lui di ritrovarsi alle auto ma quando sono arrivati giù lui non c’era. Il suo cellulare non prende e la zona ha scarsa copertura.

Malborghetto Valbruna

La stazione di Cave del Predil assieme a Guardia di Finanza si sta portando invece in Val Uque, sopra il Rifugio Nordio, presso il torrente Uque, dove una coppia si trova in difficoltà su terreno impervio lungo il Torrente Uque: non hanno problemi sanitari ma non riescono più a risalire.