Infortunio sul lavoro a Reana del Rojale.

Infortunio sul lavoro, ieri pomeriggio, a Reana del Rojale, in un negozio di prodotti per la ristrutturazione della casa, lungo la Pontebbana.

Un operaio rumeno nel corso di una movimentazione merci con il carrello elevatore, per cause in corso di accertamento, è caduto per terra. E’ stato soccorso e trasportato ospedale e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Udine e personale dell’Azienda Sanitaria.